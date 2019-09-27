Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı

Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır’da iktidar karşıtı gösöterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

27.09.2019 12:00
Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


İktidarın, göstericilerin kendi aralarında mesajlaşıp, protestolarda daha iyi organize olmalarını önlemek için bazı internet sitelerine ulaşım engeli getirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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