Mısır'da Sisi yönetimine karşı gösterilerde bir haftada 2 bine yakın kişi gözaltına alındı

27.09.2019 12:00

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



İktidarın, göstericilerin kendi aralarında mesajlaşıp, protestolarda daha iyi organize olmalarını önlemek için bazı internet sitelerine ulaşım engeli getirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle