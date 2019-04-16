Mısır'da Sisi'nin Görev Süresini Uzatmak İçin Parlamento Oylaması

Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Aldulfettah Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalabilmesi için bugün oylamaya gidiyor.

Anayasa'da önerilen değişiklikler Şubat ayında Sisi'yi destekleyen bir meclis bloğu tarafından başlatıldı ve birkaç hafta süren parlamento tartışmalarının ardından bu hafta güncellendi. Değişiklikler, Sisi'nin 2022'de sona erecek olan 4 yıllık görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını sağlamak için anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesini de içeriyor. Değişiklik Sisi'nin 6 yıl daha görevde olmasına ve potansiyel olarak 2030 yılına kadar başkan olarak kalmasına izin verecek.

"2014'teki anayasa zor koşullar altında yazıldı"

Sisi'yi iktidarda tutmak için anayasa değişikliklerine giden meclis üyelerinden Mohamed Abu-Hamed, değişikliklerin bir zorunluluk olduğu konusunda kararlı. Abu-Hamed, "2014'teki anayasa zor koşullar altında yazıldı. Sisi'yi iktidarda tutmak, halkın iradesini yansıtıyor" diyerek, önemli siyasi, ekonomik ve güvenlik önlemleri alan ve reformlarına devam etmesi gereken bir başkan olarak gördüğü Sisi'yi övdü.

Hükümeti, siyasi muhaliflerin baskısı nedeniyle insan hakları grupları tarafından geniş çapta eleştirilmişti

Sisi, Mursi'yi devirdiğinden beri Mısır, muhaliflere yönelik kapsamlı baskıları nedeniyle ağır uluslararası eleştiriler aldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimiz hafta ordunun politik rolünü de artıracak ve Sisi'ye yargı üzerinde kontrol hakkı verecek değişikliklerin otoriterliği kurumsallaştıracağı konusunda uyardı.

Darbeyle Mursi görevden alınmıştı

Mısır'da usulüne uygun seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Kasım 2012'de bazı düzenlemeleri içeren anayasal bildiriyi yayımlamasıyla ülke çapında bazı protestolar başlamıştı. Mursi, 3 Temmuz 2013 günü Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi tarafından yapılan darbeyle görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Mursi hakkında beş dava açılmış, bir davadan 20 yıl, birinden müebbet hapis, birinden ise idam cezası almıştı.

Askeri cuntadan göstericilere sert müdahale

Darbeden sonra başta İhvan olmak üzere darbeye karşı çıkan çok sayıda grup yüz binleri toplayarak protesto gösterileri düzenlemiş, ancak askeri cuntanın gösterilere müdahalesi sert olmuştu. Rabia'tül Adeviye ve Nahda meydanlarında göstericilere ateş açılmış, darbeden sonraki iki aylık süreçte binlerce kişi katledilerek, 10 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Geçiş sürecinde Adli Mansur'u cumhurbaşkanı olarak atayan cunta lideri Sisi, 3 Haziran 2014'te yapılan seçimlerde aday olarak cumhurbaşkanlığına seçilmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA