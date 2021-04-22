Mısır'da Sinovac aşısı üretimi için anlaşma imzalandı

Mısır, Çinli şirket Sinovac ile korona virüse karşı geliştirilen aşının Mısır'da üretilmesi için anlaşma imzaladı.

Mısır, Çinli şirket Sinovac ile korona virüse karşı geliştirilen aşının Mısır'da üretilmesi için anlaşma imzaladı.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Mısır Biyolojik Ürünler ve Aşılar Holding Şirketi (VACSERA), Çinli şirket Sinovac ile Mısır'da korona virüs aşısının üretilmesi için anlaşma imzaladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen imza törene Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed ve Çin'in Mısır Büyükelçisi Liao Likiang katıldı. Anlaşmanın imzalanmasının arından Madbouly ve Likiang, yaptıkları açıklamada Çin ve Mısır'ın Covid-19 salgınına karşı mücadeledeki işbirliği üzerinde durdu. Madbouly, "İmzalanan anlaşma çok önemli. Mısır'a, Covid-19 aşılarını yerel olarak üretme fırsatı sunuyor. Aşının üretiminin en kısa zamanda başlamasını bekliyoruz" dedi.

Likiang ise "İmzalanan anlaşma Çin-Mısır'ın korona virüs salgına karşı olan işbirliğinde yeni ve önemli bir ardım. Korona virüs salgını ile mücadelede Mısır ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Afrika'ya da yardım etmeye büyük bir önem veriyoruz" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı