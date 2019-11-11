Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

11.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22

Mısır'ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kalyubiye kentinin Tuh ilçesinde güvenlik görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberinde ise silahlı saldırının güvenlik noktasına yapıldığı ve saldırganın henüz yakalanamadığı duyuruldu.

Saldırıdan hemen sonra yerel medyaya yansıyan haberlerde olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA