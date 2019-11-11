Mısır'da silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü
Mısır'ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Mısır'ın Kalyubiye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kalyubiye kentinin Tuh ilçesinde güvenlik görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü.
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberinde ise silahlı saldırının güvenlik noktasına yapıldığı ve saldırganın henüz yakalanamadığı duyuruldu.
Saldırıdan hemen sonra yerel medyaya yansıyan haberlerde olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.