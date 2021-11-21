Mısır'da şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa hapis cezası

Mısır'da şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanığa hapis cezası verildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haber de, Mısır Ceza Mahkemesinin 2013'te yaşanan şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 6 sanıktan 1'ine 25, 3'üne beşer ve 2'sine ise üçer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Haber de, sanıkların şiddet olaylarına karışmanın yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla da yargılandıkları belirtildi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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