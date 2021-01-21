Mısır'da sağlık personellerine yönelik Kovid-19 aşılama süreci başladı
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Mısır'da sağlık personellerine yönelik Kovid-19 aşılama süreci başladı

21.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:00
Mısır'da sağlık personellerine yönelik Kovid-19 aşılama süreci başladı

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'deki Acuze ve Nebile hastanelerindeki sağlık personeline bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'deki Acuze ve Nebile hastanelerindeki sağlık personeline bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 aşısının, ülke genelinde tüm pandemi hastanelerindeki sağlık personeline uygulanması planlanıyor.

Aşılama programı çerçevesinde ülkenin tüm kentlerinde toplamda 34 Kovid-19 aşı merkezi kurulduğu duyurulan açıklamada, aşılama sürecinde önceliğin sağlık personelleri, karantina altındakiler, yaşlılar ve böbrek yetmezliği gibi riskli gruplara verileceği kaydedildi.

Mısır'a Çinli "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı 10 Aralık 2020'de gerçekleşmiş, 11 Aralık'ta aşılamanın başlayacağı duyurulmuş ancak işlem ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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