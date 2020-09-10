Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu
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Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde ruhsatsız binaların yıkılmasına karşı çıkan Mısırlılar, ilgili kanun karşıtı gösteri yaptı.

Mısır'da ruhsatsız bina yıkımı protestosu
10.09.2020 02:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 02:28

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde ruhsatsız binaların yıkılmasına karşı çıkan Mısırlılar, ilgili kanun karşıtı gösteri yaptı.

Aktivistlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülere göre, İskenderiye'nin Menşiye semtinde bir binanın yıkılmasına engel olmak için toplanan kalabalık protesto düzenledi.

Mısır rejimi karşıtı bazı televizyon kanallarının yayımladığı görüntülere göre ise öfkeli kalabalık, yıkımın yapılmasına karşı sloganlar attı, yönetimin gitmesini istedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin doğru olmadığı, kamuoyunu kışkırtmak amacıyla yalan söylentiler yayıldığı belirtilirken, aktivistler geçen ay Giza ve Kalyubiye kentlerinde benzeri gösterilerin yaşandığını aktarıyor.

Öte yandan Başbakan Mustafa Medbuli ise dün düzenlediği basın toplantısında bazı sorunların yaşandığını ancak vatandaşlara yeni kolaylıklar getirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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