Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti Mısır'da rejim karşıtı bir muhalifin Kahire'deki Tura hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu vefat ettiği bildirildi.

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalifin Kahire'deki Tura hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu vefat ettiği bildirildi.

Merkezi İngiltere'de bulunan bağımsız insan hakları örgütü "We Record" tarafından yapılan açıklamada, Mühendis Nasır Samra (55) adlı bir Mısır vatandaşının Kahire'nin güneyindeki Tura hapisanesinde tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Samra'nın göğsünden kronik rahatsızlığı olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin geçen aralık ayında gözaltına aldıktan sonra 50 gün bilinmeyen bir yerde tutulduğu, koronavirüs süreci nedeniyle ailesi tarafından ziyaretine izin verilmediği kaydedildi.

Mısır'daki gözaltıları takip eden bir başka insan hakları kuruluşu "Hivar" da benzeri açıklamalarda bulundu.

Samra'nın ölümüne ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere Mısır yönetimi ülkedeki muhalefetin konuya ilişkin suçlamalarını yalanlarken, hapisanelerde tutuklu ve mahkumlara sağlık hizmetlerinin insan hakları kuralları gereği sağlandığını öne sürüyor.

Kaynak: AA