Mısır'da Ramazan fenerlerin satışı korona nedeniyle azaldı Mısır'da korona salgını nedeniyle geleneksel ramazan feneri satışı azaldı.

Mısır'da korona salgını nedeniyle geleneksel ramazan feneri satışı azaldı.

Korona virisü yayılmaya devam ederken ülkeler aldığı tedbirleri artıyor. Mısırda korona virüsün vaka sayısı 3 bin 659'a yükseldi. Ülkede her Ramazan ayı süslenmelerinin vazgeçilmezi olan ramazan feneri de korona salgınından etkilendi. Ramazan fenerlerinin ülke genelindeki satışı azalırken esnaf, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler sonucu satışlarda düşüş yaşandığı kaydedildi.

Başkent Kahire'deki Sayyida Zainab pazarındaki satıcılar, bu yıl Ramazan fenerlerinin satışlarında önceki yıla oranla yüzde 50 düşüş görüldüğünü söyleyerek, "Genellikle Ramazan'ın öncesinde çok sayıda dükkan fener alışverişi için açık oluyordu. Ancak, artık korona virüsü karşı alınan tedbirler kapsamında bizler de az mesai yapıyoruz" dedi.

Mamdouh adlı bir Mısırlı fenerler satıcısı ise "Durumun ciddiyetini anlıyoruz ve bu hastalıkla mücadele etmenin önemini anlıyoruz. Bu krizin yakında tüm dünyada sona ereceğini umuyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA