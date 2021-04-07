Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi
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Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'da Ramazan ayının önemli simgelerinden birisi olarak bilinen "Ramazan fenerleri" bu yıl da dükkanları süsledi.

Mısır'da Ramazan ayının önemli simgelerinden birisi olarak bilinen "Ramazan fenerleri" bu yıl da dükkanları süsledi.

Mısır'da Ramazan ayının ışıltılı simgesi Ramazan fenerleri çarşılardaki tezgahlarda yerini almaya başladı. Ramazan geldiğinde neredeyse her ailenin evlerini süslemek için aldığı fenerler metal ve ahşap formda satılıyor. Dükkan sahibi Mohammed Wageeh, "Birçok insan buraya fener satın almak için geliyor. Büyükbabalar torunları için fenerler satın alıyor. Bunun yanı sıra oyuncaklar da alınıyor" diye konuştu.

(İHA)

Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi
Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi
Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi
Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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