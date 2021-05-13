Mısır'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 gölgesinde eda edildi
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Mısır'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 gölgesinde eda edildi

Mısır'da Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 gölgesinde eda edildi
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde bayram namazı camilerde yoğun katılımla kılındı.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülke genelinde bayram namazı camilerde yoğun katılımla kılındı.

Başkent Kahire'deki tarihi Ezher Camisi'nde yüzlerce kişi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

Hutbede bayramın sevgi ve mutluluk getirdiği belirtilerek, Kudüs'teki Filistinlilere dua edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve üst düzey yetkililer bayram namazını El-Alameyn kentinde yer alan El-Mase Camisi'nde kıldı.

Sisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajıyla, Mısır halkı ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli 5 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bayram namazının sadece cuma namazlarının kılındığı camilerde kılınmasına müsaade edileceği, hutbenin 10 dakikayı geçmeyeceğini ve maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafe gibi birtakım tedbirlerin alındığını duyurmuştu.

Mısır'da geçen Ramazan bayramında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde tüm camiler kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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