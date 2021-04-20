Mısır'da Ramazan ayı münasebetiyle 1686 mahkum affedildi
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Mısır'da Ramazan ayı münasebetiyle 1686 mahkum affedildi

Mısır'da Ramazan ayı münasebetiyle 1686 mahkum affedildi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Mısır İçişleri Bakanlığı, 1686 mahkumun Ramazan ayı vesilesiyle serbest bırakıldığını açıkladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, 1686 mahkumun Ramazan ayı vesilesiyle serbest bırakıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, mahkumların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mahkumların dosyalarını ülke çapında inceleyen komitenin çalışmaları sonucunda, 1686 mahkumun affedilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan kişilerin isimleri ve affedilenler arasında siyasi tutukluların olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Mısır kanunlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin milli ve dini günlerde mahkumların bir kısmının cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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