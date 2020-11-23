Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

23.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:25

Mısır'da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü
Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü
Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü
Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

İlgili Haberler

Meksika'da yakıt tankerinde patlama: 14 ölü
Meksika'da yakıt tankerinde patlama: 14 ölü
Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobilde patlama: 2 yaralı
Otomobilde patlama: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Mert Fırat Demet Akbağ Öykü Karayel
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 21:25:33. #1.14#
title