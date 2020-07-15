- Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı
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- Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

- Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı Mısır'da petrol boru hattında çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

15.07.2020 03:22 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:54

- Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

KAHİRE - Mısır'da petrol boru hattında çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

Mısır'ın İsmailiye ve Kahire kentleri arasındaki çöl yolunda bir petrol boru hattında yangın çıktı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında 17 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yangın nedeniyle çok sayıda araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevlere 25 itfaiye aracı ile müdahale edildiği, yangının yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındığı aktarıldı.

- Mısır'da petrol boru hattında yangın: 17 yaralı

Kaynak: İHA

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