Mısır'da Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ilinde meydana gelen patlamada 1 polisin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İskenderiye kentinde yol kenarına park edilen bir aracın altına yerleştirilen patlayıcının il emniyet müdürünün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 polisin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu olay yerinde bulunan bazı araçlarda hasar meydana geldiği kaydedildi.