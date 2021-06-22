Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ekim Köprüsü'nden seyir halindeki otomobilin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ekim Köprüsü'nden seyir halindeki otomobilin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ekim Köprüsü'nden seyir halinde araç düştü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, köprünün altından geçen 2 yaya ise yaralandı. Aracın düşmesi ile köprünün altından geçen yayalar büyük panik yaşarken, şans eseri ölen olmadı. Aracın köprüden düştüğü an ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Mısır'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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