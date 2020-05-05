- Mısır'da oteller yeniden açıldı
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- Mısır'da oteller yeniden açıldı

- Mısır'da oteller yeniden açıldı
05.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:42

- Mısır'da oteller yeniden açıldı Mısır'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan oteller, kapasitelerinin yüzde 25'ini geçmemek şartıyla yerli turistlere yeniden açıldı.

- Mısır'da oteller yeniden açıldı

KAHİRE - Mısır'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan oteller, kapasitelerinin yüzde 25'ini geçmemek şartıyla yerli turistlere yeniden açıldı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkelerde vaka sayılarının düşmesinin ardından tedbirler gevşetiliyor. Mısır'da salgın nedeniyle kapatılan oteller, kapasitelerinin yüzde 25'ini geçmemek şartıyla yerli turistlere yeniden açıldı. Eski Eserler ve Turizm Bakanı Khaled El-Enany yaptığı açıklamada, otellerin Mayıs sonuna kadar yüzde 25 kapasite ile faaliyet göstereceğini, Haziran ayından itibaren ise yüzde 50 kapasite ile çalışabileceklerini belirtti.

Bayram sonrası diğer tedbirler de hafifletilebilir

Mısır'da salgınla mücadele kapsamında Mart ayından bu yana restoranlar, gece kulüpleri ve havuzlar da dahil olmak üzere otel hizmetlerinin çoğu askıya alındı. Okulların, camilerin ve kiliselerin kapalı olduğu ülkede 19 Mart'tan beri uluslararası ticari uçuşlar da durduruldu. Mısır hükümeti, 23 Mayıs'ta başlayan Ramazan bayramından sonra ülkede diğer kısıtlamaları da hafifletmeyi planlıyor.

Ramazan ayı boyunca 9 saatlik gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Mısır'da Covid-19 nedeniyle 436 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 6 bin 813 olarak açıklandı. Ülkede bin 632 kişi virüsü yenip iyileşirken toplam 90 bin Covid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

- Mısır'da oteller yeniden açıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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