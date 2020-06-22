Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi

Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihi öncesinde, Mısır Kahire Türk Büyükelçiliği'nde görevli arap kökenli ve arapçayı ana dili gibi iyi bilen bir Kavas'ın, halkın arasında geçirdiği süre zarfında edindiği ve duyduğu bilgilerle...

Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi
22.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10

Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihi öncesinde, Mısır Kahire Türk Büyükelçiliği'nde görevli arap kökenli ve arapçayı ana dili gibi iyi bilen bir Kavas'ın, halkın arasında geçirdiği süre zarfında edindiği ve duyduğu bilgilerle darbenin olacağını dönemin Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli Sicil Müdürü'ne söylediği ileri sürüldü.

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin üstünden 7 yıl geçti. Emekli Duayen Diplomat Vahit Özdemir, İHA Muhabirine yaptığı konuşmada Mısır'da o dönem ordunun darbe hazırlığında olduğunun, önceden bir Kavas aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırıldığını ve Türkiye'nin o dönem darbeyi önceden bildiğini fakat bazı diplomatlarca ihtimal verilmediğinden üzerinde durulmadığını ileri sürdü. Darbe öncesinde yerel halk ve siyaset gündemi ise Mısır için oldukça yoğun ve çetrefilli biçimde alevli tartışmaların ortasındaydı. 17 Haziran 2013'de Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5. cumhurbaşkanı siyasetçi Muhammed Mursi olmuştu. 30 Haziran'da Tahrir Meydanın'da başlayan gösteriler darbeye giden sürecin başlangıcıydı. Mısır Medyası da Mursi aleyhindeki yayınlara alet olmuştu. Eylemler ise şiddetlenerek katlandı ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Mukattam bölgesindeki karargahına saldırıldı 10 kişi hayatını kaybetti. Ordu açıklama yaptı ve ülkedeki siyasi oluşumlara 48 saat süre verildi. Onun sonucunda Mursi'nin 5 bakanı ve Savunma konularındaki müsteşarı istifa etti. Gelen süreçte 3 Temmuz günü dönemin Savunma Bakanı Sisi yönetime el konulduğunu açıkladı.

Emekli Duayen Diplomat Vahit Özdemir, darbeden önce yaşanan zaman diliminde o dönem Kahire'deki Türk Büyükelçiliğinde görevli, oldukça eğitimli ve istihbari bilgileri özümseme ve sonuç çıkarmada yetenekli olan bir Kavas'ın Başkent Ankara'ya izne geldiği sırada Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görevli Sicil Müdürü ile görüştüğü ve Kahire'de her an askeri bir darbe olacağını söylediğini ileri sürdü. Sicil Müdürü'nün odasında geçen konuşmada çaylar içildikten sonra kavas müsaade isteyerek kalktı ve ayrıldı. Sicil Müdürü önce Kavas'ın sözlerine itibar etmedi ama kulağına da kar suyu kaçmış oldu. Müdür, Kavas'ın sözlerini Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Daire Başkanına anlattı. Orta Doğu Daire Başkanı ise o dönemin Kahire Büyükelçisini aradı ve konu hakkında bilgi sordu. İddialara göre Kahire Büyükelçisi sinirlendi ve "Olur mu efendim öyle şey? Ben Mısır Arap Cumhuriyetinde bir askeri darbe olacağına ihtimal vermiyorum" görüşünde bulundu. Kahire Büyükelçiliğinde görevli bir Kavas'ın Dışişleri Bakanlığını ziyaretinde belirttiği istihbarat neticesinde 2 ay sonra General Sisi seçimle işbaşına geldi. Devlet Başkanı Mursi devrilmiş oldu ve Mısır Arap Cumhuriyeti askeri cunta yönetimine geçti.

KAVAS İDDİASI GERÇEKSE BUNU NASIL BİLDİ

Emekli Diplomat Özdemir'e göre bunun tek bir neticesi var oda edinilen istihbaratın yüzde 90'nın açık istihbarat kaynaklı olması, bu sebeble Özdemir konuya ilişkin, "Kavas'ın Arapça bilmesi bir avantajdı. Üstelik her gün halkın arasındaydı. Yani Çarşıda ve pazardaydı. Halkın nabzının attığı yer çarşı ve pazarlardır. Benim şahsi kanaatime göre anket şirketlerinin raporlarından ziyade halkın oldukça yoğun olarak bulunduğu berberlerin ve taksi şoförlerinin görüşleri bu konuya oldukça açıklık getiriyor" dedi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Alişan Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Deniz Türüç Serdar Aziz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Mısır'da ordunun darbe yapacağını Türk Büyükelçilik'te görevli bir kavas bildirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:11:46. #1.14#
title