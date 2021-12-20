Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 4 limanda faaliyetler durduruldu

Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 4 limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır yerel medyasında yer alan haber de, şiddetli rüzgar sebebiyle İskenderiye, Dahile, Şarm eş-Şeyh ve Süveyş limanlarında çalışmaların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Haber de ayrıca, sefer güvenliğinin sağlanması kapsamında tedbirler alındığı kaydedildi.

10 kentte eğitime ara verildi

Öte yandan ülkede etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle 10 kentte okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram'da yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgar nedeniyle Kahire, İskenderiye, Matruh, Buhayra, Giza, Kefr eş-Şeyh, Dimyat, Kalyubiyye, Menufiyye ve Dekahliye kentlerinde eğitime ara verildi.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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