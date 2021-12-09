Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır'da ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınası sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınası sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan haber de, Mısır'ın Garbiyye kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki ulaşım aracı Tuktuk'un (motor taksi) üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu 25 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İsmailiye kentinde 62 yaşında yaşlı bir kadının yolda yürürken üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu öldüğü ifade edilen haber de, Dekahliye kentinde ise 60 yaşında bir kişinin evinin çatısından düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İki limanda faaliyetler durdu

Öte yandan ülkede etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır yerel medyasındaki habere göre, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve kum fırtınası nedeniyle Şarm eş-Şeyh ve Süveyş limanlarında faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınası birçok kentte daha hayatı olumsuz etkiledi.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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