Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu

AA, Ferdi Bayat - Güncel
 - Güncelleme:
Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 limanda faaliyetler durduruldu

Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve ara ara yağış nedeniyle iki limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve ara ara yağış nedeniyle iki limanda geçici olarak faaliyetlere ara verildi.

Mısır yerel medyasında yer alan haber göre, ülkenin kuzeyinde Nil Deltası üzerinde bulunan Burullus Limanı ve Kızıldeniz kıyısındaki Nuveyba Limanı olumsuz hava şartları nedeniyle kapatıldı.

Haberde ayrıca, Akdeniz'de deniz trafiğinin durdurulduğu ve gemilerin Burullus Limanı kıyısına demir attığı kaydedildi.

Kum fırtınası nedeniyle çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan ülkede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş açısını kaybeden bir işçi, derin bir çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır'da yayın yapan Eş-Şuruk gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'ın Kina kentinin bir köyünde çalışan bir işçinin etkili olan tozla karışık şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü çukurda cansız bedenine ulaşıldı.

Mısır Meteoroloji Kurumu bugün itibarıyla ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının pazar gününe kadar sürebileceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Nil Deltası, Kızıldeniz, Mısır, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title