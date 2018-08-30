Mısır'da Ölü Bulunan İtalyan Genç

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada nihai sonuca ulaşılacağından emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve İtalya'nın Kahire Büyükelçici Giampaolo Cantini'nin de hazır bulunduğu görüşmede Sisi, katil zanlılarının bulunması ve adalete teslim edilmeleri yönünde irade olduğu sürece Regeni soruşturmasında nihai sonuca ulaşılacağından emin olduğunu belirtti.

İki ülke başsavcılıkları arasındaki iş birliğini öven Sisi, Mısır'da konuyla ilgilenen yetkili makamlara söz konusu davanın çözülmesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Maio ise İtalyan makamlarının, dava sürecinde ilerleme sağlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Regeni cinayeti

Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra 2016 yılının şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni'nin cesedini gören dönemin İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu açıklamıştı.

Giulio Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması, İtalya-Mısır ilişkilerinde dönem dönem gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.

Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisini Nisan 2016'da istişareler için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016'da Giampaolo Cantini'yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlayamamıştı.

Mısır hükümetinin geçen yıl ağustos ayında Cantini'ye "agreman" (uygunluk) vermesinin ardından İtalyan hükümeti de bu ülkeye büyükelçisini göndereceğini açıklamış, bunun Regeni cinayetinin aydınlatılması için gerekli olduğunu savunmuştu.