Mısır'da Ohal Üç Ay Uzatıldı

Mısır Parlamentosu, OHAL'in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı.



Mısır devlet televizyonunun (ERTU) haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı.



Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.



Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL'in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran'da onaylamıştı.



Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.



Cumhurbaşkanlığı, OHAL'in uygulandığı bölgelerde Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurdurabiliyor. Söz konusu mahkemelerin kararları temyize götürülemiyor.



OHAL uygulamasında hükümet yetkilileri, ülkedeki matbu medyanın tamamını baskıdan önce kontrol edebildiği gibi bütün mektup ve mesajları da inceleme yetkisine sahip oluyor.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve İskenderiye'de kiliselere düzenlenen bombalı saldırının ardından ülke genelinde OHAL kararı almıştı.