Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı Mısır parlamentosu, olağanüstü hal durumunu 3 ayda daha uzatma kararını onayladı.

Mısır parlamentosu, olağanüstü hal durumunu 3 ayda daha uzatma kararını onayladı.

Mısır parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-sisi tarafından sunulan olağanüstü halin uzatılması kararını onayladı. Parlamentonun aldığı karara göre, ülke genelindeki olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı. Mısırlı yetkililer, kararın ülkede yaşanan sağlık ve güvenlik konularında yaşanan sorunlar nedeniyle alındığını ifade etti. Olağanüstü halin uzatılması kararı 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA