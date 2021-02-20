Mısır'da Mursi'nin eski danışmanı ile 20 kişi daha terör listesine alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır'da Mursi'nin eski danışmanı ile 20 kişi daha terör listesine alındı

20.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:42
Mısır'da Mursi'nin eski danışmanı ile 20 kişi daha terör listesine alındı

Mısır'da, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin eski danışmanlarından Abdullah Şehate ile 20 kişi terör listesine dahil edildi.

Mısır'da, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin eski danışmanlarından Abdullah Şehate ile 20 kişi terör listesine dahil edildi.

Devlete yakın El-Ahram gazetesi dahil yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'nin güneyindeki Devlet Güvenlik Mahkemesi 5. Terör Dairesinde söz konusu sanıkların davası görüldü.

Mahkeme, Şehate ile isimleri verilmeyen diğer 20 kişinin 5 yıllığına terör listesine alınmasına hükmetti.

Sanıkların, yasa dışı bir örgüte üye olmak suçlamasıyla daha önce haklarında müebbede varan hapis cezaları verildiği kaydedildi.

El-Yevm es-Sabi gazetesi ocak ayında yayımladığı bir haberde, Mısır'da terör listesine alınan örgüt sayısının 8'e, kişilerin ise 6 bin 602'ye yükseldiğini belirtmişti.

Mısır yönetimi, askeri darbenin ardından Aralık 2013'te Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Osman Özköylü Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da Mursi'nin eski danışmanı ile 20 kişi daha terör listesine alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:46:08. #1.15#
title