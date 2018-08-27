Mısır'da Muhaliflerin Gözaltına Alınmasına Tepki

Mısır'daki muhalifler güvenlik gerekçesiyle bir süre önce gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ülkedeki, 9 ayrı muhalif siyasi grubun oluşturduğu Sivil Muhalefet Hareketi başkent Kahire'de bir araya geldi. Muhalifler, düzenledikleri konferansın ardından yazılı açıklama yayımladı.

Sivil Muhalefet Hareketi, açıklamada, Mısır yönetiminden siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayan birtakım taleplerde bulundu.

Açıklamada ayrıca, basın ve düşünce özgürlüğü, basın mensuplarına yönelik gözaltıların durdurulması, güvenlik gerekçesiyle bir süre önce gözaltına alınan bazı isimlerin serbest bırakılması taleplerinde bulunuldu.

Mısır'da, geçen perşembe Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış eski diplomat ve büyükelçi Masum Merzuk'un da aralarında bulunduğu 7 siyasi muhalif terör gruplarına katılmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından başsavcılık 7 kişi hakkında soruşturmaların sürmesi nedeniyle 15 gün gözaltı kararı vermişti.

Sivil Demokratik Hareket, Mısır'da 2013'teki askeri darbenin ardından rejime muhalif olan 9 siyasi parti ve grubun katılımıyla 2017'de kurulmuştu. Hareket bünyesinde eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabbahi'nin de yer aldığı grubu ve ülkedeki yönetime muhalif çok sayıda kişiyi barındırıyor.