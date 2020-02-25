Mısır'da Mübarek için 3 günlük yas ilan edildi
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Mısır'da Mübarek için 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için üç günlük yas ilan etti.

25.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:51
Mısır'da Mübarek için 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, hayatını kaybeden eski için üç günlük yas ilan etti.


Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in vefatı nedeniyle ülkede yarından itibaren üç günlük yas ilan edildiğini söyledi. 91 yaşındaki Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır'ı 30 yıl boyunca yönetmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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