Mısır'da Mübarek dönemi siyasetçilerinden Safvet eş-Şerif vefat etti

Mısırlı siyasetçi eski Enformasyon Bakanı ve Şura Meclisi Başkanı Safvet eş-Şerif, Kahire'de 87 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu İhab eş-Şerif, yerel basına yaptığı açıklamada, 6 yıldır kanser tedavisi gören Şerif'in geçen cumartesi Kahire'de hastaneye kaldırıldığını ve dün gece vefat ettiğini söyledi.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin ikinci ismi kabul edilen Şerif, 19 Aralık 1933'te Delta bölgesindeki Garbiye vilayetinde dünyaya geldi.

Şerif, Askeri Akademiden mezun olduktan sonra, uzun süre Mısır İstihbarat Teşkilatı'nda görev aldı. Mübarek döneminin başından sonuna üst düzey görevlerde yer aldı. Eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat döneminde Enformasyon Heyeti Başkanlığı, Mübarek döneminde Enformasyon Bakanlığı, Şura Meclisi Başkanlığı ve iktidardaki Demokratik Vatan Partisi (NDP) Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Mübarek'i alaşağı eden 25 Ocak Devrimi'ndeki protestolar sırasında görevden alınmasının ardından bir süre hapis yatan Şerif, Şubat 2013'te göstericilerin öldürülmesi davasından beraat etti. Şerif, 2020'de aleyhinde açılan gayrimeşru kazanç elde etmekle ilgili davada suçlu bulunarak 3 yıl hapis ve yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız