- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı
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- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı

29.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:16

- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı Mısır'da kontrolden çıkan minibüs, bir motosiklete çarptıktan sonra AVM'nin girişine çarparak durabildi.

- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı

KAHİRE - Mısır'da kontrolden çıkan minibüs, bir motosiklete çarptıktan sonra AVM'nin girişine çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Mısır'ın Mahalletü'l-Kübra kentinde bir minibüs şoförü aracın kontrolünü kaybetti. Minibüs önce bir motosiklete, ardından bir AVM'nin girişine çarptı. O sırada olay yerindeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Minibüs sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, görgü tanıkları sürücünün çocuk olduğunu söyledi.

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Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı
- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı
- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı
- Mısır'da minibüs AVM'ye çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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