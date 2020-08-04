Mısır'da "Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı" sonuçları açıklandı
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Mısır'da "Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı" sonuçları açıklandı

Mısır'da Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Mısır'da
04.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:29

Mısır'da Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Mısır Milli Eğitim Bakanı Tarık Şevki, dereceye giren 39 öğrenciden 30'unun devlet okullarında eğitim gördüğünü, diğerlerinin özel okul mezunu olduğunu kaydetti.

700 bin civarında öğrencinin bu sene imtihana girdiğini ifade eden Şevki, sayısal ve sözelde öğrencilerin başarı (yüz üzerinden 50 ve üstü puan alan) ortalamasının yüzde 80 olduğunu açıkladı.

Bu yıl sözelde kız öğrencilerin, sayısalda ise dereceye giren erkek öğrencilerin oranının daha yüksek olduğu belirtildi.

Sözel birincisinin tercihi filoloji

Mısır yerel medyasına konuşan sözel bölümün birincisi kız öğrenci Ula Ahmed, ülkedeki en popüler olan bölümlerin başında gelen Ayn eş-Şems Üniversitesi'nin Filoloji (Elsun) Fakültesi'ni tercih edeceğini söyledi.

Mısır'da üniversiteye giriş imtihanı "Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı" olarak isimlendiriliyor. Öğrenciler sayısal ve sözelde 10 dersten farklı günlerde bir ay boyunca imtihana giriyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılı Lise Bitirme ve Üniversiteye Giriş Sınavı 21 Haziran'da başlamış ve 21 Temmuz'da sona ermişti.

Kaynak: AA

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