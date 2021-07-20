Mısır'da Kovid-19 tedbirleri gölgesinde bayram namazı eda edildi
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Mısır'da Kovid-19 tedbirleri gölgesinde bayram namazı eda edildi

Mısır'da Kovid-19 tedbirleri gölgesinde bayram namazı eda edildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır'da ülkenin dört bir yanındaki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında bayram namazı kılındı.

Mısır'da ülkenin dört bir yanındaki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında bayram namazı kılındı.

Başkent Kahire'de yer alan tarihi Ezher Camisi'nde, aralarında Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abul Al'ın da bulunduğu yüzlerce kişi, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayram namazını eda etti.

Hutbede Kurban Bayramı'nın İslam dinindeki yeri ve önemi yanı sıra İbrahim ve İsmail peygamberin Kabe'yi inşa etmelerinden bahsedildi.

Bayram namazının akabinde Ezher Camisi'nde namazını eda eden Abdul Al, halkla bayramlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başbakan Mustafa Medbuli ve bazı üst düzey yetkililer de bayram namazını El-Alameyn kentinde yer alan El-Mase Camisi'nde kıldı.

Sisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajıyla Mısır halkı ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Mısır'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle camiler kapatılmış, büyük camilerden sadece birinde ve sınırlı sayıda cemaatle bayram namazı kılınmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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