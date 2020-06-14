Mısır'da Kovid-19 salgını sürecinin en yüksek vaka ve can kaybı yaşandı Mısır'da 62 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesi ve 1677 kişinin enfekte olmasıyla ülkede, salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka ve can kaybına ulaşıldı.

Mısır'da 62 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesi ve 1677 kişinin enfekte olmasıyla ülkede, salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka ve can kaybına ulaşıldı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1484'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 1677 kişinin daha enfekte olduğu aktarılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 42 bin 980'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 11 bin 529 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi. Söz konusu vaka ve can kaybı sayısının, Mısır'da virüsün ilk kez tespit edildiği 14 Şubat'tan bu yana en yüksek rakamlar olduğuna dikkat çekildi. Kaynak: AA