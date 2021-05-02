Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 18 doktor hayatını kaybetti
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 18 doktor hayatını kaybetti

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 18 doktor hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 499'a yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 499'a yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, son 5 günde ülke genelinde 18 doktorun daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, Kovid-19'a yakalanan doktor sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 402'ye, vaka sayısının 228 bin 584'e, iyileşen hasta sayısının ise 171 bin 542'ye ulaştığını duyurmuştu.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı ülkede, 4 Mart'ta 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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