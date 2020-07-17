Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 703 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 86 bin 474'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 611 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 27 bin 302 olduğunu da duyurdu.

Kaynak: AA