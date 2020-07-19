Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 251'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 698 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 172'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 566 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 27 bin 868 olduğunu da duyurdu.

Kaynak: AA