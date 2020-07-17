Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.
17.07.2020 00:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:25
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 120'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, 928 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 85 bin 771'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, 556 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 26 bin 691 olduğunu da açıkladı.
Kaynak: AA