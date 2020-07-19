Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi
19.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:56

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 302'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 603 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 775'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 28 bin 380 olduğunu da duyurdu.

Kaynak: AA

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