Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 774'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 774'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti ve 401 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 4 bin 774'e, tespit edilen vaka sayısı da 93 bin 757'ye çıktı.

Ülkede 211 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 38 bin 236 oldu.

Kaynak: AA