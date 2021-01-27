Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine maaş bağlanacak
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine maaş bağlanacak

27.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:40
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine maaş bağlanacak

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine 20 bin Cüneyh (yaklaşık 1273 dolar) tazminat ve ayrıca emekli maaşı verilecek.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine 20 bin Cüneyh (yaklaşık 1273 dolar) tazminat ve ayrıca emekli maaşı verilecek.

Mısır Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen son oturumda Kovid-19'dan ölen gazetecilerin aileleri konusunda atılacak adımın karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin ailelerine 20 bin Cüneyh (yaklaşık 1273 dolar) tazminat ve ayrıca emekli maaşı verileceği kaydedildi.

Sendika Başkanı Diya Raşvan da yaptığı açıklamada, gazetecilere özellikle bu dönemde sağlıkları için gereken tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Raşvan ayrıca, sendikada yapılması planlanan tüm seçimlerin de ertelendiğini ifade etti.

Söz konusu karar, gazeteci Midhat İmam'ın Kovid-19 nedeniyle vefat etmesinin ardından geldi.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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