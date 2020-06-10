Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 58'e yükseldi
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 58'e yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saat içinde 3 doktor daha hayatını kaybetti.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 58'e yükseldi
10.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:49

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saat içinde 3 doktor daha hayatını kaybetti.

Mısır Doktorlar Sendikası yönetim kurulu üyesi İbrahim ez-Zeyyad yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 3 doktorun daha hayatını kaybettiği ve ölen doktor sayısının 58'e çıktığını duyurdu.

Açıklamasında Zeyyda, Luksor kentinde Fayik Dmitrus, başkent Kahire'de Salah Abdurabbuh ve Asvan kentinde Rafet el-Kadi isimli doktorların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Mısır Doktorlar Sendikası dün yayınladığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa Medbulli'ye çağrı yaparak Sağlık Bakanlığının doktorları korumak için daha fazla önlem alması gerektiğinin altını çizmişti.

Sendika salgın nedeniyle ölen sağlık çalışanlarının sayısını açıklamadı. Ancak toplamda 120 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 400'ünün de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre Mısır'da toplam 36 bin 829 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 9 bin 786 vaka iyileşirken, 1306 hasta hayatını kaybetti.

Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, ay başında yaptığı bir konuşmada, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının açıklanan resmi verilerden 5 kat, vefat sayısının ise 10 kat daha fazla olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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