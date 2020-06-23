Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi öldü
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.
23.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:38
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 278'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1576 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 56 bin 809'a çıktığı belirtildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 133 olarak açıkladı.
Kaynak: AA