Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye yükseldi.
11.07.2020 00:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:58
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 702'ye, vaka sayısının da 80 bin 235'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, 521 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.
Kaynak: AA