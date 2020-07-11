Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 85 kişi hayatını kaybetti Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 702'ye, vaka sayısının da 80 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 521 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA