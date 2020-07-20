Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 kişi yaşamını yitirdi
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 50 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 kişi yaşamını yitirdi
20.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:19

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 50 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 352'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 627 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 88 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 544 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen kişi sayısının da 28 bin 924'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: AA

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