Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 41 kişi yaşamını yitirdi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 440'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 667 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 89 bin 745'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca 602 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen kişi sayısının da 30 bin 75'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: AA