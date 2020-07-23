Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 40 kişi yaşamını yitirdi Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 480'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 4 bin 480'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 40 kişi daha yaşamını yitirdi ve 668 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 480'e, vaka sayısı da 90 bin 413'e çıktı.

Ülke genelinde 991 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 31 bin 66 oldu.

Kaynak: AA