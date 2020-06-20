Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 89 kişi daha yaşamını yitirdi.
20.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:25
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 89 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 106'ya yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1547 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 53 bin 758'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 327 olarak açıkladı.
Kaynak: AA