Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişi daha yaşamını yitirdi.
19.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:48
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 1938'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte 1218 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 50 bin 437'ye çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 528 olarak açıkladı.
Kaynak: AA