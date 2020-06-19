Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti
19.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:48

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 1938'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1218 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 50 bin 437'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 528 olarak açıkladı.

Kaynak: AA

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