Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1774 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 211'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını ise 13 bin 928 olarak açıkladı.

Kaynak: AA