Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 77 kişi hayatını kaybetti Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 77 artarak 3 bin 935'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 77 artarak 3 bin 935'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 931 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 935'e ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 83 bin 1'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 556 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 24 bin 975'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA