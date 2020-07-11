Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 67 kişi hayatını kaybetti
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Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 67 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 769'a yükseldi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 67 kişi hayatını kaybetti
11.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:23

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 67 artarak 3 bin 769'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 923 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 769'a ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 81 bin 158'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 602 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 876'ya ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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